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Анфиса Резцова: «Если нам никто не помешает, то на Олимпиаде мы будем с медалями»

17:49
Анфиса Резцова. Фото Алексей Иванов, -
Анфиса Резцова. Фото Алексей Иванов, -
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» прокомментировала серебро Эдуарда Латыпова в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси.

«Ребята молодцы! Саша Логинов тоже молодец, хоть у него и не все получилось! Пусть он не расстраивается, он все знает. Эдик — умница! Команда старается. У молодежи сегодня не все получилось, но до Олимпиады еще есть время. Они знают свои ошибки. А старейшины сегодня порадовали. До Олимпиады еще больше месяца. Ребята все опытные, грамотные. Думаю, что если нам никто не помешает, то на Олимпиаде мы будем с медалями. И девочки, и парни. Я чувствую это и желаю им успехов и удачи», — сказала Резцова «СЭ».

Первым в гонке стал француз Кантен Фийон-Майе, третье место занял норвежец Ветле Кристиансен.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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