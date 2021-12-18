Анфиса Резцова: «Если нам никто не помешает, то на Олимпиаде мы будем с медалями»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» прокомментировала серебро Эдуарда Латыпова в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси.

«Ребята молодцы! Саша Логинов тоже молодец, хоть у него и не все получилось! Пусть он не расстраивается, он все знает. Эдик — умница! Команда старается. У молодежи сегодня не все получилось, но до Олимпиады еще есть время. Они знают свои ошибки. А старейшины сегодня порадовали. До Олимпиады еще больше месяца. Ребята все опытные, грамотные. Думаю, что если нам никто не помешает, то на Олимпиаде мы будем с медалями. И девочки, и парни. Я чувствую это и желаю им успехов и удачи», — сказала Резцова «СЭ».

Первым в гонке стал француз Кантен Фийон-Майе, третье место занял норвежец Ветле Кристиансен.