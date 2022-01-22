Сборная России заняла второе место в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве

На этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве (Италия) завершилась женская эстафета. Сборная России заняла второе место.

Победу одержала сборная Норвегии. Третьей стала команда Франции, которая на финише опередила Италию, занявшую четвертое место.

За российскую команду выступали Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина. Резцова шла в лидерах, Казакевич ушла на три штрафных круга на своем этапе, но Нигматуллина вновь подняла команду в призеры.

В составе норвежской команды выступили Каролин Кноттен, Тирил Экхофф, Ида Лин и Ингрид Таннреволь. У Франции на старт вышли Хло Шевалье, Жюстин Бреза-Буше, Паула Боте, Анаис Бескон.

Антхольц-Антерсельва (Италия)

Кубок мира

Женщины

Эстафета, 4 х 6 км

1. Норвегия (Каролин Кноттен, Тирил Экхофф, Ида Лин, Ингрид Таннреволь) — 01:12.54,1 (1 шт. круг + 10 доп. патронов)

2. Россия (Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина) — +24,6 (3+12)

3. Франция (Хло Шевалье, Жюстин Бреза-Буше, Паула Боте, Анаис Бескон) — +32,6 (0+13)

4. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Самуэла Комола, Федерика Санфилиппо) — +32,6 (0+13)

5. США (Сьюзен Данкли, Клэр Иган, Дидра Ирвин, Джоан Рид) — +50,1 (0+13)

6. Чехия (Йессика Ислова, Тереза Воборникова, Маркета Давидова, Луция Харватова) — +59,8 (0+8)

7. Швейцария (Ами Базерга, Лена Хекки, Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин) — +01.03,7 (1+11)

8. Германия (Анна Вайдель, Франциска Хильдебранд, Янина Хеттих, Ханна Кебингер) — +01.08,2 (0+13)

9. Финляндия (Суви Минккинен, Мари Эдер, Эрика Янкя, Анастасия Киннунен) — +01.18,9 (0+10)

10. Польша (Моника Хойниш, Камила Зук, Кинга Збилут, Анна Мака) — +01.36,0 (1+13)

11. Украина (Валентина Семеренко, Дарья Блашко, Юлия Джима, Елена Билосюк) — +01.50,9 (1+10)

12. Канада (Эмма Ландер, Сара Бодри, Эмили Диксон, Меган Бэнкс) — +02.09,7 (0+11)

13. Белоруссия (Динара Алимбекова, Ирина Лещенко, Ирина Кручинкина, Анна Сола) — +02.39,5 (3+14)

14. Швеция (Мона Брорссон, Ингела Андерссон, Юханна Скоттхайм) — +03.20,0 (1+5)

15. Эстония (Регина Ойа, Туули Томингас, Сусана Кюльм, Йоханна Талихярм) — +04.17,7 (3+17)

16. Румыния (Наталья Ушкина, Анастасия Толмачева, Елена Чиркова, Андрея Мездря) — +04.35,2 (0+11)

17. Австрия (Юлия Швайгер, Анна Юппе, Катарина Иннерхофер, Кристина Ридер) — +04.46,8 (3+14)

18. Словакия (Паулина Фиалкова, Ивона Фиалкова, Генрьета Горватова, Вероника Махинякова) — +04.55,5 (1+14)