Ярошенко: «Совместная Спартакиада России и Белоруссии не изменит ситуацию в биатлоне»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Ярошенко прокомментировал решение министров спорта России и Белоруссии о проведении совместной Спартакиады по зимним видам спорта.

«Сейчас и так достаточно соревнований по биатлону. Все российские соревнования многоэтапные, и в них принимают участие белорусские спортсмены. Ситуация не сильно изменится с добавлением Спартакиады. Как белорусы принимали участие в наших соревнованиях, так и будут принимать участие в них. Они остаются единственным раздражителем для профессионального роста российских спортсменов. С появлением Спартакиады ничего нового в российском биатлоне не произойдёт», — приводит слова Ярошенко Vprognoze.ru.

Ранее министры спорта России и Белоруссии Михаил Дегтярев и Сергей Ковальчук подписали соглашение о сотрудничестве двух государств в области спорта.