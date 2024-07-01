СБР сообщил места и даты проведения предсезонных сборов
Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал места и даты предсезонных сборов в июле.
Юниорская сборная (старший тренер Владимир Брагин)
8 — 30 июля. Тюмень
Резервная женская сборная (тренер Артем Истомин)
9 — 28 июля. Тюмень
Основная мужская сборная (старший тренер Юрий Каминский)
10 — 27 июля. Семинский перевал
Основная женская сборная (старший тренер Михаил Шашилов) и юниорская группа (тренер Роман Мусин)
15 июля — 4 августа. Раубичи (Белоруссия)
Резервная мужская сборная (тренер Сергей Башкиров)
24 июля — 12 августа. Семинский перевал
Источник: СБР
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