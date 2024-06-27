Васильев — о конфликте СБР с тренерами из-за расписания: «Все сделано через одно место»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о конфликте между Союзом биатлонистов России (СБР) и тренерами.

«Такие распри — это крайняя стадия недопонимания между руководством и подчинёнными. Чтобы такого не было, нужно уметь договариваться и изыскивать правильные алгоритмы действия для предотвращения конфликтных ситуаций. Нужно уметь слушать и слышать своих сотрудников. Это очень важно для любого руководителя. А когда руководство с высока разговаривает со своими подчиненными, то ни к чему хорошему это никогда не приведет.

Если какие-то рабочие вопросы возникают, то они должны решаться в текущем порядке. До острых стадий такие недопонимания можно и не доводить. Но если уже дошло до острого, то получается, что руководство в организации далеко не самое умелое.

Причины такой ситуации? Календарь составляется таким образом, что в последнюю очередь учитывают мнение специалистов, работающих непосредственно в поле. Хотя их мнение должно быть на первом месте. Тренеры работают со спортсменами и понимают, где нужно добавить стартов, а где стоит выдержать паузу. Но диалога с тренерами никто не ведет, происходят только какие-то конъюнктурные вещи и больше ничего.

Я понимаю, что существуют вопросы, связанные с рекламой и спонсорами, но для этого и существует руководство, чтобы в таких ситуациях были и овцы целы, и волки сыты. В данном случае все сделано через одно место", — приводит слова Васильева Legalbet.

Ранее СБР представил календарь соревнований на сезон-2024/25.