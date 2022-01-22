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Драчев — о серебре в женской эстафете: «Оптимизма у нас уже давно нет»

Владимир Драчев отреагировал на серебро сборной России в женской эстафете на этапе Кубка мира
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Экс-президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев в разговоре с «СЭ» прокомментировал серебро национальной команды в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве (Италия).

«Девчонки молодцы. С каждым разом женские эстафеты становятся все веселее и веселее. Очень непредсказуемо, настоящий биатлон. Сегодня можешь идти первой, потом оказаться десятым. Это такой женский биатлон в нынешнем исполнении. Перед Олимпиадой отличное настроение. В эстафете за медали можем бороться, но в индивидуальных гонках шансов немного. Я смотрю на ошибки. Оптимизма у нас уже давно нет», — сказал Драчев «СЭ».

Победу одержала сборная Норвегии, а третьей стала команда Франции, которая на финише опередила Италию, занявшую четвертое место.

За российскую команду выступали Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина.

Биатлон
Валерия Васнецова
Ирина Казакевич
Кристина Резцова
СБР
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