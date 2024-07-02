Сборная Нидерландов разгромила Румынию и вышла в четвертьфинал Евро-2024

Сборная Нидерландов в 1/8 финала чемпионата Европы-2024 обыграла Румынию со счетом 3:0.

Отличились Коди Гакпо и Доньелл Мален, который оформил дубль. На 63-й минуте Гакпо забил гол, однако главный судья при помощи ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда. «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Нидерландов в четвертьфинале Евро-2024 сыграет с победителем матча Австрия — Турция. Четвертьфинальная встреча пройдет 6 июля в Берлине.