Ройселанн выиграла гонку преследования в Эстерсунде, Кайшева стала восьмой

Норвежка Марта Ольсбу Ройселанн выиграла гонку преследования на заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Второе место заняла норвежка Тирил Экхофф. Замкнула тройку белорусска Анна Сола.

Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая восьмое место. Лариса Куклина заняла десятое место.

Завтра пройдет женский масс-старт (начало -в 15.00 по московскому времени). В нем из россиянок примут участие Кайшева и Светлана Миронова.

Биатлон

Эстерсунд (Швеция)

Кубок мира

Женщины

Гонка преследования 10 км

1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 32.54,8 (4 шт. круга)

2. Тирил Экхофф (Норвегия) — отставание 29,3 (4)

3. Анна Сола (Белоруссия) — 44,0 (4)

4. Жюли Симон (Франция) — 1.01,7 (5)

5. Эмили Калькенберг (Норвегия) — 1.54,8 (2)

6. Франциска Пройсс (Германия) — 2.05,9 (4)

8. Ульяна Кайшева (Россия) — 2.11,1 (5)

10. Лариса Куклина (Россия) — 2.13,5 (5)...

34. Светлана Миронова (Россия) — 3.39,0 (7)...

47. Анастасия Шевченко (Россия) — 4.40,8 (6)...

49. Анастасия Гореева (Россия) — 4.44,3 (8)...

53. Татьяна Акимова (Россия) — 4.57,8 (9)...

55. Евгения Павлова (Россия) — 5.20,3 (8)