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Экхофф порадовалась победе Норвегии в Кубке наций

10:31
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Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф поделилась эмоциями после победы в спринтерском зачете Кубка мира и победы сборной Норвегии в зачете Кубка наций.

«Моя двухсотая гонка на Кубке мира закончилась победой и первым Малым хрустальным глобусом в спринте! А еще мы стали лучшими в Кубке наций. Не день, а мечта!» — написала у себя в Instagram Экхофф.

Публикация от Tiril Eckhoff (@tirileckhoff)

13 марта Экхофф досрочно выиграла Большой хрустальный глобус на предпоследнем этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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