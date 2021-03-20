Экхофф выиграла малый хрустальный глобус в гонке преследования

Победительницей зачета гонки преследования Кубка мира по биатлону среди женщин стала норвежка Тирил Экхофф. Она стала обладательницей малого хрустального глобуса.

Спортсменка заработала 360 очков. Второй стала ее соотечественница Марта Ольсбу Ройселанн (319). На третьей позиции немка Франциска Пройсс (240). Лучшая среди россиянок Светлана Миронова — 25-я (104).

Кубок мира

Гонка преследования (женщины)

1 (1). Тирил Экхофф (Норвегия) — 360 (+54)

2 (2). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 319 (+60)

3 (3). Франциска Пройсс (Германия) — 240 (+38)

4 (4). Ханна Эберг (Швеция) — 235 (0)

5 (5). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 226 (+14)

6 (6). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 224 (+20)

25 (23). Светлана Миронова (Россия) — 104 (+7)

26 (32). Ульяна Кайшева (Россия) — 102 (+34)

33 (29). Ирина Казакевич (Россия) — 79 (0)

36 (44). Лариса Куклина (Россия) — 69 (+31)

37 (35). Евгения Павлова (Россия) — 65 (0)

66 (61). Татьяна Акимова (Россия) — 12 (0)