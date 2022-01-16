Резцова отреагировала на серебро Логинова в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова оценила выступлении россиянина Александра Логинова в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

«Очень здорово! — приводит слова Резцовой «Чемпионат». — Сильно переживала за Александра. Неправильно было, что вчера Логинова поставили на третий этап эстафеты. По настрою, по профессионализму, он — лидер команды. Он это подтвердил в очередной раз. Сегодня Александр просто умница! Я бы на месте Логинова переживала, что не его поставили в эстафете на последний этап. Он в хорошем состоянии подходит в Олимпийским играм, хоть и были сбои на стойке. Главное, чтобы Александр не ломался психологически. Уверена, все будет нормально».

Логинов занял второе место, уступив французу Кентену Фийон Майе. Он допустил только одну ошибку на четырех огневых рубежах.