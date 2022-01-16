Биатлон
Кубок мира
Новости
Календарь / результаты Зачет Статьи Онлайн
Главная
Биатлон
Кубок мира

Сегодня, 17:46

Резцова отреагировала на серебро Логинова в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Карен Саркисян
Корреспондент

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова оценила выступлении россиянина Александра Логинова в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

«Очень здорово! — приводит слова Резцовой «Чемпионат». — Сильно переживала за Александра. Неправильно было, что вчера Логинова поставили на третий этап эстафеты. По настрою, по профессионализму, он — лидер команды. Он это подтвердил в очередной раз. Сегодня Александр просто умница! Я бы на месте Логинова переживала, что не его поставили в эстафете на последний этап. Он в хорошем состоянии подходит в Олимпийским играм, хоть и были сбои на стойке. Главное, чтобы Александр не ломался психологически. Уверена, все будет нормально».

Логинов занял второе место, уступив французу Кентену Фийон Майе. Он допустил только одну ошибку на четырех огневых рубежах.

Источник: https://www.championat.com/biathlon/news-4578013-rezcova-otreagirovala-na-serebro-loginova-v-gonke-pressledovaniya.html
Биатлон
Сборная России по биатлону
Александр Логинов (биатлон)
Кантен Фийон Майе
5
1
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
Селедка: польза и вред. Можно ли есть каждый день?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хованцев — о серебре Логинова: «Он сегодня супер и ногами, и стрельбой»

Фион-Майе: «Сегодня было довольно тяжело, борьба была похожа на индивидуальную гонку»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости