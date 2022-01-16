Биатлон
Кубок мира
Новости
Календарь / результаты Зачет Статьи Онлайн
Главная
Биатлон
Кубок мира

Сегодня, 18:05

Фион-Майе: «Сегодня было довольно тяжело, борьба была похожа на индивидуальную гонку»

Анна Горшкова
Корреспондент

Французский биатлонист Кантен Фион-Майе прокомментировал свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Сегодня было довольно тяжело. Борьба была похожа на индивидуальную гонку. Я видел иногда, как Долл вставал на лыжи и стрелял. После того, как я проехал всю гонку в одиночку, было довольно тяжело идти на лыжах и я постарался сосредоточиться на стрельбе. Наконец, я снова выиграла. Я очень счастлив», — приводит слова француза сайт IBU.

Фион-Майе допустил два промаха в гонке преследования, но сумел сохранить лидерство и завоевать золото. Вторым к финишу пришел россиянин Александр Логинов, третьим — белорус Антон Смольский.

Источник: https://www.biathlonworld.com/news/fillon-maillet-wins-ruhpolding-pursuit/6pzBDJs3mRtEtmSWIUfQGT
Биатлон
Кантен Фийон Майе
0
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
Селедка: польза и вред. Можно ли есть каждый день?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Резцова отреагировала на серебро Логинова в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Редькин: «Логинов безупречен — просто красавчик! Цветков немножко вздернулся, Серохвостов подустал»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости