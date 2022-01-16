Фион-Майе: «Сегодня было довольно тяжело, борьба была похожа на индивидуальную гонку»

Французский биатлонист Кантен Фион-Майе прокомментировал свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Сегодня было довольно тяжело. Борьба была похожа на индивидуальную гонку. Я видел иногда, как Долл вставал на лыжи и стрелял. После того, как я проехал всю гонку в одиночку, было довольно тяжело идти на лыжах и я постарался сосредоточиться на стрельбе. Наконец, я снова выиграла. Я очень счастлив», — приводит слова француза сайт IBU.

Фион-Майе допустил два промаха в гонке преследования, но сумел сохранить лидерство и завоевать золото. Вторым к финишу пришел россиянин Александр Логинов, третьим — белорус Антон Смольский.