Хованцев — о серебре Логинова: «Он сегодня супер и ногами, и стрельбой»

Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал «СЭ» выступление российских биатлонистов в мужской гонке преследования на этапе Кубка мира 2022 года в Рупольдинге (Германия).

«Логинов сегодня супер и ногами, и стрельбой, всего один промах. Отличный результат. Логинов подтвердил, что он готов стрелять. Гонка выдалась напряженной, скоростной. У большинства участников хорошая стрельба. Цветков хорошо себя проявил с двумя штрафными кругами. У нас сегодня сложилось все, начиная от лыж, заканчивая психологическим состоянием. У Серохвостова два круга, но тоже неплохо, тем более по такой гонке, где еще четыре рубежа», — сказал Хованцев «СЭ».

Победителем мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге стал француз Кантен Фион-Майе. Александр Логинов финишировал вторым, став лучшим из россиян в этой гонке. Максим Цветков занял девятое место, а Даниил Серохвостов — 17-м.