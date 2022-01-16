Биатлон
Кубок мира
Новости
Календарь / результаты Зачет Статьи Онлайн
Главная
Биатлон
Кубок мира

Сегодня, 17:43

Хованцев — о серебре Логинова: «Он сегодня супер и ногами, и стрельбой»

Георгий Скобликов

Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал «СЭ» выступление российских биатлонистов в мужской гонке преследования на этапе Кубка мира 2022 года в Рупольдинге (Германия).

«Логинов сегодня супер и ногами, и стрельбой, всего один промах. Отличный результат. Логинов подтвердил, что он готов стрелять. Гонка выдалась напряженной, скоростной. У большинства участников хорошая стрельба. Цветков хорошо себя проявил с двумя штрафными кругами. У нас сегодня сложилось все, начиная от лыж, заканчивая психологическим состоянием. У Серохвостова два круга, но тоже неплохо, тем более по такой гонке, где еще четыре рубежа», — сказал Хованцев «СЭ».

Победителем мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге стал француз Кантен Фион-Майе. Александр Логинов финишировал вторым, став лучшим из россиян в этой гонке. Максим Цветков занял девятое место, а Даниил Серохвостов — 17-м.

Александр Логинов (биатлон)
Анатолий Хованцев
0
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
Селедка: польза и вред. Можно ли есть каждый день?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ханна Эберг: «Хотелось завершить этап на мажорной ноте, так как для меня это последняя гонка перед Олимпиадой»

Резцова отреагировала на серебро Логинова в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости