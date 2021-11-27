Двукратный призер Олимпийских игр Иван Черезов прокомментировал выступление мужчин в индивидуальной гонке на 20 километров на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

«Первый день, первая гонка. Как правило, спортсмены испытывают некоторое волнение, потому что давно не выступали. Плюс к этому непонятно, в какой ты форме по сравнению с другими. Ребята хоть и опытные, но у некоторых и нервы сыграли. Эдуард Латыпов очень порадовал. Я надеюсь, что после такого казуса спортсмен станет злее. Когда я увидел в прямом эфире этот момент, у меня, как и у Дмитрия Губерниева, не было слов, чтобы описать происходящее», — сказал Черезов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Также Черезов высказался о результатах остальных российских спортсменов на этапе Кубка мира в Швеции.

«Сейчас видно, что ребята становятся крепче. Хочется отдельно похвалить Даниила Серохвостова. Первая гонка, первая двадцатка. Несмотря на то, что многие не любят эту дистанцию, он показал хорошую скорость. А результаты придут к нему. Александру Логинову же требуется без ошибок работать на рубеже. Скорость у него тоже нормальная. По Матвею Елисееву сложно что-то сказать: один штрафной круг, но все равно финишировал тридцатым. В общем, все должны спокойно и уверенно работать. Если у биатлонистов сейчас было какое-то напряжение, они могут раскрыться уже в последующих гонках», — добавил Черезов.

27 ноября победу в мужской индивидуальной гонке одержал норвежец Штурла Легрейд. Вторым стал его соотечественник Тарьей Бе, третий — француз Симон Дестье. Лучший из россиян — Эдуард Латыпов (7-е место).