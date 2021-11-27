«Куда ты, балда, е...» Эмоциональная реакция Губерниева на ошибку биатлониста Латыпова на финише

Комментатор Дмитрий Губерниев в прямом эфире эмоционально отреагировал на ошибку российского биатлониста Эдуарда Латыпова, который в индивидуальной гонке на Кубке мира в Эстерсунде на финише перепутал створ.

«Эдик, ты куда приперся-то!? Створы перепутал! Ну что же ты за балда!? Латыпов, куда ты прибежал? Е... а... у... Многоточие эфирное! Эдик, ты чего творишь, отец? Ну Латыпов! Сам себя лишил.

А знаете, что я сейчас скажу? Пусть он здесь ошибется. Эдик, ты балбес. Ты сам это знаешь, но мы тебя любим. Чтобы впредь такого не было ни на чемпионате мира, ни на Олимпиаде", — сказал Губерниев в эфире, когда комментировал гонку и увидел ошибку биатлониста.