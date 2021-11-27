Биатлон
Новости Чемпионат мира Кубок мира: календарь и результаты Зачет Кубка мира Кубок IBU: календарь и результаты
Зачет Кубка IBU
Чемпионат Европы
Олимпиада
Новости   //    Биатлон   //    Кубок мира

Хованцев — об ошибке Латыпова: «Очень комичный случай»

19:25
Теги:

Бывший тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал результат мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, он финишировал 7-м. На финише россиянин спутал створ, из-за чего потерял время.

«Мужская гонка порадовала меня больше, чем женская. Эдуард Латыпов допустил досадную ошибку, перепутал створ — очень комичный случай. В интервью он сказал, что выложился на последнем подъеме, пошел на спуск и просто не смотрел, куда едут лыжи, а они повернули в проходящий коридор. Если смотреть, как складывалась гонка, то без ошибки, не перепутай Латыпов створ, он был бы четвертым.

У Серохвостова получился замечательный дебют. То, что у Поварницына не было квоты, помогло Серохвостову попасть на Кубок мира. Он поехал и отстоял свое место в команде. Для такого молодого спортсмена это чуть ли не лучший дебют последних лет.

Гараничев болел, пропускал контрольные старты, поэтому сейчас он не в лучшем состоянии. Ничего критичного в этом нет: это только первый старт сезона, у Евгения еще есть время набрать форму», — сказал Хованцев «Чемпионату».

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

Читайте также
Воевал, пять раз бежал из ГУЛАГа, спас рукопись, удостоенную Нобелевской премии. История отца советской тяжелой атлетики
На Украине заявили о праве на два региона Поволжья
2