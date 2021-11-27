Норвежский биатлонист Штурла Легрейд стал победителем индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Вторым идет еще один норвежец Тарьей Бе. На третьей позиции француз Симон Дестье. Четвертым стал канадец Скотт Гоу. На пятой позиции представитель Норвегии Йоханнес Бе.

Лучший из россиян Эдуард Латыпов занял седьмое место. Он допустил ошибку на финише, перепутав створы. В результате россиянин потерял время и ухудшил свой результат. Российский биатлонист Даниил Серохвостов стал 15-м. Карим Халили занял 27-е место, Матвей Елисеев — 30-е. Александр Логинов допустил шесть промахов и стал только 53-м. Евгений Гараничев занял 75-е место.

Это первая мужская гонка в новом сезоне Кубка мира. Ранее состоялась женская индивидуальная гонка, которую выиграла чешка Маркета Давидова.

Эстерсунд (Швеция)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальная гонка

20 км

1. Штурла Легрейд (Норвегия) — 51.04,0 (0)

2. Тарьей Бе (Норвегия) — +59,2 (2)

3. Симон Дестье (Франция) — +01.00,6 (2)

4. Скотт Гоу (Канада) — +01.26,8 (0)

5. Йоханнес Бе (Норвегия) — +01.28,5 (2)

6. Сиверт Баккен (Норвегия) — +01.29,4 (0)

7. Эдуард Латыпов (Россия) — +01.36,5 (1)

8. Кантен Фийон-Майе (Франция) — +02.07,1 (3)

9. Цукаса Кобоноки (Япония) — +02.24,9 (0)

10. Кристиан Гоу (Канада) — +02.26,1 (1)

15. Даниил Серохвостов (Россия) — +02.48,6 (2)

27. Карим Халили (Россия) — +03.41,6 (2)

30. Матвей Елисеев (Россия) — +04.02,6 (1)

53. Александр Логинов (Россия) — +05.16,3 (6)

75. Евгений Гараничев (Россия) — +06.55,6 (5)