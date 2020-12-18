Ольсбу Ройселанн осталась лидером общего зачета Кубка мира, Казакевич потеряла шесть позиций

Марта Ольсбу Ройселанн продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира после спринта на четвертом этапе в австрийском Хохфильцене. У норвежки на данный момент 319 баллов. Второй идет шведка Ханна Эберг с 297 очками, третья — еще белоруска Динара Алимбекова — 275 очков.

Лучшей среди россиянок остается Ирина Казакевич — 23-е место (111 баллов). Победу в гонке одержала Тириль Экхофф, лучшей среди россиянок стала Евгения Павлова, ставшая 18-й.

Общий зачет (ж)

1 (1). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 319 (+48)

2 (3). Ханна Эберг (Швеция) — 297 (+38)

3 (2). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 275 (+10)

4 (4). Эльвира Эберг (Швеция) — 248 (+40)

5 (7). Тирил Экхофф (Норвегия) — 232 (+60)

6 (6). Франциска Пройсс (Германия) — 227 (+43)

23 (17). Ирина Казакевич (Россия) — 111 (0)

30 (26). Светлана Миронова (Россия) — 83 (+2)

31 (29). Ульяна Кайшева (Россия) — 78 (0)

34 (44). Евгения Павлова (Россия) — 65 (+23)

52 (51). Тамара Воронина (Россия) — 28 (0)

53 (52). Лариса Куклина (Россия) — 28 (0)

63 (-). Анастасия Гореева (Россия) — 16 (+16)

66 (-). Татьяна Акимова (Россия) — 8 (+8)

Спринт (ж)

1 (1). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 188 (+48)

2 (3). Ханна Эберг (Швеция) — 170 (+38)

3 (8). Тирил Экхофф (Норвегия) — 148 (+60)

4 (2). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 144 (+10)

5 (4). Эльвира Эберг (Швеция) — 135 (+40)

6 (6). Франциска Пройсс (Германия) — 134 (+43)

23 (16). Ирина Казакевич (Россия) — 59 (0)

24 (17). Светлана Миронова (Россия) — 56 (+2)

35 (27). Ульяна Кайшева (Россия) — 38 (0)

43 (58). Евгения Павлова (Россия) — 29 (+23)

55 (-). Анастасия Гореева (Россия) — 17 (+17)

57 (51). Тамара Воронина (Россия) — 14 (0)

62 (55). Лариса Куклина (Россия) — 10 (0)

63 (-). Татьяна Акимова (Россия) — 8 (+8)