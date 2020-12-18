Ольсбу Ройселанн осталась лидером общего зачета Кубка мира, Казакевич потеряла шесть позиций
Марта Ольсбу Ройселанн продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира после спринта на четвертом этапе в австрийском Хохфильцене. У норвежки на данный момент 319 баллов. Второй идет шведка Ханна Эберг с 297 очками, третья — еще белоруска Динара Алимбекова — 275 очков.
Лучшей среди россиянок остается Ирина Казакевич — 23-е место (111 баллов). Победу в гонке одержала Тириль Экхофф, лучшей среди россиянок стала Евгения Павлова, ставшая 18-й.
Общий зачет (ж)
1 (1). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 319 (+48)
2 (3). Ханна Эберг (Швеция) — 297 (+38)
3 (2). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 275 (+10)
4 (4). Эльвира Эберг (Швеция) — 248 (+40)
5 (7). Тирил Экхофф (Норвегия) — 232 (+60)
6 (6). Франциска Пройсс (Германия) — 227 (+43)
23 (17). Ирина Казакевич (Россия) — 111 (0)
30 (26). Светлана Миронова (Россия) — 83 (+2)
31 (29). Ульяна Кайшева (Россия) — 78 (0)
34 (44). Евгения Павлова (Россия) — 65 (+23)
52 (51). Тамара Воронина (Россия) — 28 (0)
53 (52). Лариса Куклина (Россия) — 28 (0)
63 (-). Анастасия Гореева (Россия) — 16 (+16)
66 (-). Татьяна Акимова (Россия) — 8 (+8)
Спринт (ж)
1 (1). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 188 (+48)
2 (3). Ханна Эберг (Швеция) — 170 (+38)
3 (8). Тирил Экхофф (Норвегия) — 148 (+60)
4 (2). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 144 (+10)
5 (4). Эльвира Эберг (Швеция) — 135 (+40)
6 (6). Франциска Пройсс (Германия) — 134 (+43)
23 (16). Ирина Казакевич (Россия) — 59 (0)
24 (17). Светлана Миронова (Россия) — 56 (+2)
35 (27). Ульяна Кайшева (Россия) — 38 (0)
43 (58). Евгения Павлова (Россия) — 29 (+23)
55 (-). Анастасия Гореева (Россия) — 17 (+17)
57 (51). Тамара Воронина (Россия) — 14 (0)
62 (55). Лариса Куклина (Россия) — 10 (0)
63 (-). Татьяна Акимова (Россия) — 8 (+8)
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