Норвежки заняли весь пьедестал в спринте в Хохфильцене, победила Экхофф

Тириль Экхофф выиграла женский спринт на четвертом этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Норвежка прошла дистанцию за 19 минут и 38 секунд с одним кругом штрафа. Второй стала ее соотечественница Ингрид Таннреволь, оступившая семь секунд, третья — Марта Ольсбу Ройселанн.

Лучшей среди россиянок является Евгения Павлова с 18-м временем, проигрыш — минута и пять секунд при чистой стрельбе. Анастасия Гореева пришла к финишу 24-й, Татьяна Акимова, вернувшеяся после двухлетней паузы, пришла к финишу 33-й, а Светлана Миронова — 39-й. Ульяна Кайшева очков не набрала с 48-м временем, Ирина Казакевич и вовсе не попала в пасьют, показав 61-й результат.

Хохфильцен (Австрия)

Кубок мира. Женщины

Спринт 7,5 км

1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 19.38,0 (1 шт. круг)

2. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — отставание 7,6 (0)

3. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 24,6 (1)

4. Франциска Пройсс (Германия) — 25,1 (1)

5. Эльвира Эберг (Швеция) — 27,4 (1)

6. Ханна Эберг (Швеция) — 29,4 (1)

18. Евгения Павлова (Россия) — 1.05,3 (0)

25. Анастасия Гореева (Россия) — 1.24,5 (1)

33. Татьяна Акимова (Россия) — 1.32,0 (2)

39. Светлана Миронова (Россия) — 1.40,8 (3)

48. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.48,1 (3)

61. Ирина Казакевич (Россия) — 2.11,9 (4)