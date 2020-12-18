Норвежки заняли весь пьедестал в спринте в Хохфильцене, победила Экхофф
Тириль Экхофф выиграла женский спринт на четвертом этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Норвежка прошла дистанцию за 19 минут и 38 секунд с одним кругом штрафа. Второй стала ее соотечественница Ингрид Таннреволь, оступившая семь секунд, третья — Марта Ольсбу Ройселанн.
Лучшей среди россиянок является Евгения Павлова с 18-м временем, проигрыш — минута и пять секунд при чистой стрельбе. Анастасия Гореева пришла к финишу 24-й, Татьяна Акимова, вернувшеяся после двухлетней паузы, пришла к финишу 33-й, а Светлана Миронова — 39-й. Ульяна Кайшева очков не набрала с 48-м временем, Ирина Казакевич и вовсе не попала в пасьют, показав 61-й результат.
Хохфильцен (Австрия)
Кубок мира. Женщины
Спринт 7,5 км
1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 19.38,0 (1 шт. круг)
2. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — отставание 7,6 (0)
3. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 24,6 (1)
4. Франциска Пройсс (Германия) — 25,1 (1)
5. Эльвира Эберг (Швеция) — 27,4 (1)
6. Ханна Эберг (Швеция) — 29,4 (1)
18. Евгения Павлова (Россия) — 1.05,3 (0)
25. Анастасия Гореева (Россия) — 1.24,5 (1)
33. Татьяна Акимова (Россия) — 1.32,0 (2)
39. Светлана Миронова (Россия) — 1.40,8 (3)
48. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.48,1 (3)
61. Ирина Казакевич (Россия) — 2.11,9 (4)
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