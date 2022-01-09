Общий зачет Кубка мира по биатлону после гонки преследования в Оберхофе: Логинов остался на девятом месте
Российский биатлонист Александр Логинов занял пятое место в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. В общем зачете он сохранил девятое место.
В лидеры вышел француз Кантен Фийон-Майе, который выиграл пасьют.
Общий зачет (м)
1 (2). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 461 (+60)
2 (1). Эмильян Жаклен (Франция) — 449 (+24)
3 (4). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 425 (+54)
4 (5). Тарьей Бе (Норвегия) — 404 (+48)
5 (3). Ветле Кристиансен (Норвегия) — 378 (+6)
6 (8). Штурла Легрейд (Норвегия) — 344 (+43)
8 (6). Эдуард Латыпов (Россия) — 336 (0)
9 (9). Александр Логинов (Россия) — 314 (+40)
26 (28). Даниил Серохвостов (Россия) — 162 (+30)
27 (26). Карим Халили (Россия) — 161 (+21)
35 (33). Александр Поварницын (Россия) — 105 (+5)
42 (49). Антон Бабиков (Россия) — 69 (+31)
45 (44). Василий Томшин (Россия) — 57 (0)
57 (84). Максим Цветков (Россия) — 29 (+29)
72 (70). Матвей Елисеев (Россия) — 11 (0)
Гонка преследования (м)
1 (1). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 205 (+60)
2 (3). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 186 (+54)
3 (2). Эмильян Жаклен (Франция) — 158 (+24)
4 (8). Тарьей Бе (Норвегия) — 137 (+48)
5 (4). Ветле Кристиансен (Норвегия) — 136 (+6)
6 (6). Йоханнес Бе (Норвегия) — 117 (+20)
8 (5). Эдуард Латыпов (Россия) — 113 (0)
13 (22). Александр Логинов (Россия) — 97 (+40)
19 (23). Карим Халили (Россия) — 77 (+21)
32 (42). Даниил Серохвостов (Россия) — 46 (+30)
33 (28). Александр Поварницын (Россия) — 45 (+5)
34 (29). Василий Томшин (Россия) — 39 (0)
38 (62). Антон Бабиков (Россия) — 31 (+31)
40 (60). Максим Цветков (Россия) — 29 (+29)
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