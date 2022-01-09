Общий зачет Кубка мира по биатлону после гонки преследования в Оберхофе: Логинов остался на девятом месте

Российский биатлонист Александр Логинов занял пятое место в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. В общем зачете он сохранил девятое место.

В лидеры вышел француз Кантен Фийон-Майе, который выиграл пасьют.

Общий зачет (м)

1 (2). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 461 (+60)

2 (1). Эмильян Жаклен (Франция) — 449 (+24)

3 (4). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 425 (+54)

4 (5). Тарьей Бе (Норвегия) — 404 (+48)

5 (3). Ветле Кристиансен (Норвегия) — 378 (+6)

6 (8). Штурла Легрейд (Норвегия) — 344 (+43)

8 (6). Эдуард Латыпов (Россия) — 336 (0)

9 (9). Александр Логинов (Россия) — 314 (+40)

26 (28). Даниил Серохвостов (Россия) — 162 (+30)

27 (26). Карим Халили (Россия) — 161 (+21)

35 (33). Александр Поварницын (Россия) — 105 (+5)

42 (49). Антон Бабиков (Россия) — 69 (+31)

45 (44). Василий Томшин (Россия) — 57 (0)

57 (84). Максим Цветков (Россия) — 29 (+29)

72 (70). Матвей Елисеев (Россия) — 11 (0)

Гонка преследования (м)

1 (1). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 205 (+60)

2 (3). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 186 (+54)

3 (2). Эмильян Жаклен (Франция) — 158 (+24)

4 (8). Тарьей Бе (Норвегия) — 137 (+48)

5 (4). Ветле Кристиансен (Норвегия) — 136 (+6)

6 (6). Йоханнес Бе (Норвегия) — 117 (+20)

8 (5). Эдуард Латыпов (Россия) — 113 (0)

13 (22). Александр Логинов (Россия) — 97 (+40)

19 (23). Карим Халили (Россия) — 77 (+21)

32 (42). Даниил Серохвостов (Россия) — 46 (+30)

33 (28). Александр Поварницын (Россия) — 45 (+5)

34 (29). Василий Томшин (Россия) — 39 (0)

38 (62). Антон Бабиков (Россия) — 31 (+31)

40 (60). Максим Цветков (Россия) — 29 (+29)