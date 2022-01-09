Драчев назвал причины, которые повлияли на результат Логинова

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступление российских биатлонистов в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Волнение и психология сыграли свою роль. Мне кажется, что Александр немного поторопился. Минутный выигрыш, а на стрельбе не все сложилось. Плюс был еще сильный ветер. Было видно, что у Александра была завалена стрельба. Не получилось технически выполнить все правильно. Это главная ошибка. Не досмотрел Александр, а еще и ветер в спину дул. Он итак заваливается вперед. Но в целом Александр — молодец! Шел первым четыре круга, боролся. Да, на финише не смог побороться. Видимо, сильно расстроился. Но вся команда сработала хорошо! Ребята были подготовлены, сбор перед этапом прошел хорошо», — сказал Драчев «СЭ».

Россиянин Александр Логинов пришел к финишу пятым. Француз Кантен Фийон Майе стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Вторым финишировал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон, третьим — норвежец Тарьей Бе.