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Драчев назвал причины, которые повлияли на результат Логинова

15:32
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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступление российских биатлонистов в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Волнение и психология сыграли свою роль. Мне кажется, что Александр немного поторопился. Минутный выигрыш, а на стрельбе не все сложилось. Плюс был еще сильный ветер. Было видно, что у Александра была завалена стрельба. Не получилось технически выполнить все правильно. Это главная ошибка. Не досмотрел Александр, а еще и ветер в спину дул. Он итак заваливается вперед. Но в целом Александр — молодец! Шел первым четыре круга, боролся. Да, на финише не смог побороться. Видимо, сильно расстроился. Но вся команда сработала хорошо! Ребята были подготовлены, сбор перед этапом прошел хорошо», — сказал Драчев «СЭ».

Россиянин Александр Логинов пришел к финишу пятым. Француз Кантен Фийон Майе стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Вторым финишировал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон, третьим — норвежец Тарьей Бе.

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Мария Куцубеева все материалы автора

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