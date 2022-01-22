Губерниев считает, что российским биатлонистам нужно ловить кайф от гонок

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился впечатлениями от выступлений российских биатлонистов на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве (Италия).

«Женский спорт удивителен. Поздравляем девчонок! Они сработали, как команда. Когда не получилось у одной, остальные поддержали. Поэтому второе место наше. Нигматуллина — молодец, потому что убежала от сильной француженки в борьбе за второе место. Подарки соперницы делали. Единственное, тревожно за Казакевич, как за потенциального участника олимпийской эстафеты. Хочу ее поддержать сейчас! Но в целом команду можно поздравить. 2-ое место с тремя кругами. Работы, по-прежнему, непочатый край. Нужно ловить кайф от гонок! На фоне нерва мы уже проиграли все, что хотите, а на фоне радости успехи придут», — сказал Губерниев «СЭ».

Комментатор также оценил готовность Эдуарда Латыпова, вернувшегося в команду после ковида.

«Десятка для Бабикова — это прекрасно. Завтра будет борьба в эстафете за победу, за медали уж точно. Хороший биатлон перед Олимпиадой. Что касается Латыпова, он сам назвал состояние на 6 баллов из 10. Первый старт за месяц. Что вы от него хотите? Еще и болел, как ни крутите, это ковид. Молодцы тренеры, что доверяют. Пусть бежит, пусть доказывает. Базис есть. Он молодой. Бросают его в эту топку, и он, думаю, не сгорит, а станет закаленнее», — добавил Губерниев.

Ранее, 22 января, в масс-старте Кубка мира в Антхольце Бабиков занял 10-е место. Латыпов завершил гонку 25-м.

Женская команда заняла второе место в эстафете. За российскую команду выступали Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина.