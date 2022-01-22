Кристина Резцова: «Утром сказала, что все будет зависеть от стрельбы, думала будет в нашу пользу, но не получилось»

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала итоги эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия).

«Гонка была интересной и неожиданной. Еще утром я сказала, что все будет зависеть от стрельбы. Надеялась, что стрельба будет в нашу пользу, но немного не получилось... Когда я вышла на стойку, то просто постаралась сделать все возможное и использовать не так много запасных патронов, потому что знала, что все может быть, и без ошибок сегодня никто не обходится... После этого я пошла на трассу и постаралась привезти как можно больше отрыва», — приводит слова Резцовой сайт IBU.

Российские биатлонистки заняли второе место в эстафете, уступив сборной Норвегии. Третье место заняла команда Франции.

За российскую команду выступали Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина.