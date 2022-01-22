Биатлон
Кубок мира
Новости
Календарь / результаты Зачет Статьи Онлайн
Главная
Биатлон
Кубок мира

Сегодня, 20:30

Кристина Резцова: «Утром сказала, что все будет зависеть от стрельбы, думала будет в нашу пользу, но не получилось»

Кристина Резцова знала, что в эстафете все будет зависеть от стрельбы
Анна Горшкова
Корреспондент

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала итоги эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия).

«Гонка была интересной и неожиданной. Еще утром я сказала, что все будет зависеть от стрельбы. Надеялась, что стрельба будет в нашу пользу, но немного не получилось... Когда я вышла на стойку, то просто постаралась сделать все возможное и использовать не так много запасных патронов, потому что знала, что все может быть, и без ошибок сегодня никто не обходится... После этого я пошла на трассу и постаралась привезти как можно больше отрыва», — приводит слова Резцовой сайт IBU.

Российские биатлонистки заняли второе место в эстафете, уступив сборной Норвегии. Третье место заняла команда Франции.

За российскую команду выступали Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина.

Источник: https://www.biathlonworld.com/news/norway-wins-antholz-womens-relay/6mAnc08wUvxjE9igmQI0eB
Сборная России по биатлону
Кристина Резцова
0
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
Особняк в Лос-Анджелесе, ранчо за 8,6 млн долларов и парень-миллионер: как живет Мария Шарапова
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Богалий: «У Казакевич проблемы в голове. Делает ли она то, что ей говорит психолог?»

Губерниев считает, что российским биатлонистам нужно ловить кайф от гонок
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости