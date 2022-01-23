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Сегодня, 12:15

Прямая трансляция мужской эстафеты на Кубке мира в Антхольц-Антерсельве: где смотреть

Прямая трансляция мужской эстафеты на Кубке мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Александр Логинов.
Фото AFP

23 января в Антхольц-Антерсельве (Италия) пройдет мужская эстафета (4 x 7,5 км) 7-го этапа Кубка мира-2021/22 по биатлону. Гонка начнется в 14.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию гонки на своем сайте. Видеотрансляция будет доступна на matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 13.45.

Мужскую сборную России в эстафете на этапе в Италии представят следующие спортсмены: Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.

Лучшим из россиян в общем зачете Кубка мира среди мужчин является 29-летний Логинов. Он занимает восьмое место с 413 очками.

Сборная России по биатлону
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