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Норвегия лидирует в Кубке наций, Россия на четвертом месте

19:01
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Лидерство в Кубке наций по биатлону среди мужчин сохраняет сборная Норвегии. Она набрала 5526 очков.

Второй идет команда Франции (4953), на третьем месте Германия (4748). Россия занимает четвертое место (4560).

Биатлон

Кубок наций (мужчины)

1 (1). Норвегия — 5526 (+390)

2 (2). Франция — 4953 (+420)

3 (3). Германия — 4748 (+330)

4 (5). Россия — 4560 (+360)

5 (4). Швеция — 4509 (+170)

6 (6). Австрия — 4042 (+290)

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