Немец Кюн выиграл мужской спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Логинов занял 4-е место

Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Немец преодолел дистанцию в 10 километров за 26 минут и 5 секунд, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второе место занял швед Мартин Понсилуома (отставание — +14,3 секунды; 1 промах), на третьей строчке — Антон Смольский из Белоруссии (+20,5; 0).

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший четвертое место (+22,0; 1). В топ-10 попал еще один представитель России Эдуард Латыпов, показавший 10-й результат (+41,4).

Мужская гонка преследования состоится завтра, 11 декабря. Начало — в 14.15 (мск).

Биатлон

Хохфильцен (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

Спринт

10 км

1. Йоханнес Кюн (Германия) — 26.05,0 (1 промах)

2. Мартин Понсилуома (Швеция) — отставание 14,3 (1)

3. Антон Смольский (Белоруссия) — 20,5 (0)

4. Александр Логинов (Россия) — 22,0 (1)

5. Тарьей Бе (Норвегия) — 23,0 (1)

6. Эмильян Жаклен (Франция) — 23,6 (1)

10. Эдуард Латыпов (Россия) — 41,4 (2)

25. Карим Халили (Россия) — 1.03,5 (0)

47. Василий Томшин (Россия) — 1.39,1 (2)

54. Александр Поварницын (Россия) — 1.44,2 (3)

63. Даниил Серохвостов (Россия) — 2.10,6 (3)