Кубок мира по биатлону, женский спринт: где смотреть и во сколько начало
15:00
В пятницу, 10 декабря, в Хохфильцене пройдет женский спринт в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону.
Россию представят Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Валерия Васнецова.
Начало — 16:15. Прямая видеотрансляция женского спринта — по этой ссылке.
Третий этап Кубка мира-2021/2022 по биатлону в Хохфильцене: основная информация
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