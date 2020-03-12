Логинов поддержал досрочное завершение сезона из-за коронавируса

Чемпион мира-2020, россиянин Александр Логинов после мужского спринта на эатпе Кубка мира в финском Лахти прокомментировал итоги гонки. 28-летний биатлонист допустил один промах на дистанции 10 километров при отставании от лучшего результата в 1 минуту и 12,9 секунды.

«Естественно, на 100 процентов сейчас не готов, — сказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ». — Тем не менее, буду продолжать бороться на каждом километре. Конечно, показываю не самые лучшие свои секунды. Сегодня лыжи работали хорошо.

Болельщиков не пустили на трибуны? Знаю, что были русские болельщики. Это приятно. Спасибо им большое. Досрочное завершение сезона? Понимал, что к этому все идет. Принимать это решение будет организатор. Я эту ситуацию поддерждиваю на 100 процентов. Последствия могут быть достаточно серьезные".