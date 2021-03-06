Легрейд приблизился к Йоханнесу Бе в общем зачете Кубка мира
Французский биатлонист Симон Дестье выиграл спринт на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
В общем зачете эта гонка не повлияла на позиции лидеров. Но норвежец Штурла Легрейд приблизился к лидеру и партнеру по сборной Йоханнесу Бе.
Общий зачет (м)
1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 901 (+30)
2 (2). Штурла Легрейд (Норвегия) — 882 (+43)
3 (3). Йоханнес Дале (Норвегия) — 743 (+23)
4 (4). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 714 (+36)
5 (5). Тарьей Бе (Норвегия) — 703 (+40)
6 (6). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 671 (+54)
16 (16). Александр Логинов (Россия) — 447 (+18)
21 (20). Матвей Елисеев (Россия) — 345 (+7)
22 (22). Эдуард Латыпов (Россия) — 342 (+31)
34 (33). Евгений Гараничев (Россия) — 161 (+4)
46 (54). Карим Халили (Россия) — 84 (+25)
67 (64). Кирилл Стрельцов (Россия) — 25 (0)
68 (65). Антон Бабиков (Россия) — 21 (0)
86 (83). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)
88 (85). Петр Пащенко (Россия) — 4 (0)
Спринт (м)
1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 389 (+30)
2 (2). Йоханнес Дале (Норвегия) — 324 (+23)
3 (3). Штурла Легрейд (Норвегия) — 315 (+43)
4 (5). Тарьей Бе (Норвегия) — 297 (+40)
5 (6). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 291 (+54)
6 (4). Мартин Понсилуома (Швеция) — 289 (+21)
16 (18). Эдуард Латыпов (Россия) — 170 (+31)
19 (19). Александр Логинов (Россия) — 156 (+18)
21 (20). Матвей Елисеев (Россия) — 132 (+7)
43 (44). Евгений Гараничев (Россия) — 44 (+4)
51 (80). Карим Халили (Россия) — 25 (+25)
52 (50). Кирилл Стрельцов (Россия) — 25 (0)
74 (69). Антон Бабиков (Россия) — 7 (0)
76 (70). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)
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