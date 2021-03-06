Легрейд приблизился к Йоханнесу Бе в общем зачете Кубка мира

Французский биатлонист Симон Дестье выиграл спринт на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

В общем зачете эта гонка не повлияла на позиции лидеров. Но норвежец Штурла Легрейд приблизился к лидеру и партнеру по сборной Йоханнесу Бе.

Общий зачет (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 901 (+30)

2 (2). Штурла Легрейд (Норвегия) — 882 (+43)

3 (3). Йоханнес Дале (Норвегия) — 743 (+23)

4 (4). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 714 (+36)

5 (5). Тарьей Бе (Норвегия) — 703 (+40)

6 (6). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 671 (+54)

16 (16). Александр Логинов (Россия) — 447 (+18)

21 (20). Матвей Елисеев (Россия) — 345 (+7)

22 (22). Эдуард Латыпов (Россия) — 342 (+31)

34 (33). Евгений Гараничев (Россия) — 161 (+4)

46 (54). Карим Халили (Россия) — 84 (+25)

67 (64). Кирилл Стрельцов (Россия) — 25 (0)

68 (65). Антон Бабиков (Россия) — 21 (0)

86 (83). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)

88 (85). Петр Пащенко (Россия) — 4 (0)

Спринт (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 389 (+30)

2 (2). Йоханнес Дале (Норвегия) — 324 (+23)

3 (3). Штурла Легрейд (Норвегия) — 315 (+43)

4 (5). Тарьей Бе (Норвегия) — 297 (+40)

5 (6). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 291 (+54)

6 (4). Мартин Понсилуома (Швеция) — 289 (+21)

16 (18). Эдуард Латыпов (Россия) — 170 (+31)

19 (19). Александр Логинов (Россия) — 156 (+18)

21 (20). Матвей Елисеев (Россия) — 132 (+7)

43 (44). Евгений Гараничев (Россия) — 44 (+4)

51 (80). Карим Халили (Россия) — 25 (+25)

52 (50). Кирилл Стрельцов (Россия) — 25 (0)

74 (69). Антон Бабиков (Россия) — 7 (0)

76 (70). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)