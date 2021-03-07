Анатолий Хованцев: «У девочек ни одной медали нет, хотя все возможности были»

Бывший тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результаты женского спринта на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Победу держала норвежка Тириль Экхофф. Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая 13-е место.

«Сегодня только одна Кайшева работала, которая меньше всех проиграла по ходу, — сообщил Хованцев «СЭ». — Она показала неплохой результат с одним штрафным кругом. Остальные девушки ногами не могли бежать и промахивались много. Светлана Миронова в прошлом году показывала очень высокую скорость, а в этом году нет такого. Она сейчас не совсем та, которую мы хотим видеть. Со стрельбой у нас проблемы есть. Чтобы претендовать на что-то нужно попадать идеально, а у нас не получается. Сейчас еще может и квота на спортсменов сократиться. Федерация, тренеры и болельщики хотят видеть молодежь. А как мы будем обкатывать молодежь, если мы сможем поставить только 5 спортсменов? Очень много вопросов остаются нераскрытыми. Я понимаю, что решить эти проблемы очень быстро не получится, но федерация и тренеры должны работать над этим. У девочек ни одной медали нет, хотя все возможности были», — сказал Хованцев.

Хованцев также высказался на тему спада после ЧМ в Поклюке.

«В Поклюке у нас была хорошая стрельба у девочек? Нет, на чемпионате мира не было такого, чтобы заехать на результат. Казакевич пыталась, но все равно без шансов. Миронова дала интервью, в котором сказала, что у нее спад после чемпионата мира. Давайте не забывать, что у всех были одинаковые сроки для восстановления после ЧМ», — добавил Хованцев.

(Артем Бухаев)