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Губерниев — о мужской сборной по биатлону: «Сейчас у нас средняя команда»

19:41
Дмитрий Губерниев. Фото Алексей Иванов, -
Дмитрий Губерниев. Фото Алексей Иванов, -
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результаты мужского спринта на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Победителем спринта 6 марта стал француз Симон Дестье. Лучшим среди россиян на десятом месте стал Эдуард Латыпов, пришедший 10-м.

«Конечно, в гонке из двух рубежей это наш максимум, — сказал Губерниев «СЭ». — Даже если бы Латыпов не промазал, то в тройке он бы все равно не был. Но Эдик прибавляет. Я в него верю, он вырастает в спортсмена экстра-класс. Я хочу сказать спасибо всей биатлонной команде. Да, есть проблемы у девчонок, но ребята чувствуют себя настоящими профессионалами. Они понимают, что у них не получается. Мы понимаем, что у нас сейчас средняя команда. Сложно требовать каких-то целенаправленных и стабильных результатов. Есть взлеты, как в эстафете. Посмотрим, что будет завтра».

Также Губерниев отметил, что Эдуард Латыпов становится лидером сборной.

«В этом году он очень сильно прибавляет. Но я также верю и в остальных ребят. Многие говорят, что у него недостаточно индивидуальных наград? Пусть говорят, что хотят. Я общаюсь и с тренерами, и со спортсменами. Латыпов может», — добавил Губерниев.

(Владимир Пушкарев)

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