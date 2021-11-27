«Нечего брать таких спортсменов». Драчев раскритиковал Елисеева после первой гонки этапа Кубка мира

Экс-президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев в разговоре с «СЭ» высказался о результатах российских биатлонистов Александра Логинова и Матвея Елисеева в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

«Елисеев был в своем репертуаре. Ему было очень сложно. У него и раньше не всегда получалось, 20 километров — большая дистанция для него. Посмотрим, что будет в спринте. У него то один тренер, то другой, это хочу, это не хочу. Понятно, что нечего брать таких спортсменов. Все уже смеются. Надо ехать домой и заниматься своими делами, оставить биатлон. У нас есть молодые ребята, пусть они лучше выступают. Пускай занимают 50-е места и набираются опыта. По Саше Логинову видно, что человек готов показывать результат. Функционально у него есть хороший запас. В гонках надо ценить выстрелы», — сказал Драчев «СЭ».

Лучший из россиян Эдуард Латыпов занял седьмое место. Он допустил ошибку на финише, перепутав створы. В результате россиянин потерял время и ухудшил свой результат. Даниил Серохвостов стал 15-м, Карим Халили занял 27-е место, Матвей Елисеев — 30-е. Александр Логинов допустил шесть промахов и стал только 53-м. Евгений Гараничев занял 75-е место.