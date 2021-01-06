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Губерниев сообщил о случае коронавируса в сборной России по биатлону

00:59
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о том, что в сборной России по биатлону зафиксирован случай заражения коронавирусом. Он уточнил, что речь идет о тренере.

«А в сборной России по биатлону, похоже, положительный тест на ковид! — написал Губерниев в своем Telegram-канале. И это не спортсмен! Ждем подтверждения инфы! Наши источники в IBU говорят про одного из тренеров!»

Сборной России предстоит этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. Он пройдет 8-10 января.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/1531

Кубок мира по биатлону

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