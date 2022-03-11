Француженка Симон выиграла женский спринт на этапе Кубка мира в Отепя

11 марта на этапе Кубка мира по биатлону в эстонском Отепя прошел женский спринт. Победу одержала представительница Франции Жюли Симон.

Француженка допустила один промах на двух огневых рубежах, но показала отменный ход на трассе.

Второе место заняла немка Ванессай Фойгт. Тройку призером замкнула Каролин Кноттен из Норвегии.

Напомним, что сборная России не была допущена к выступлению на этапе Кубка мира в Эстонии.

Биатлон

Отепя (Эстония)

Кубок мира

Женщины

Спринт

7,5 км

1. Жюли Симон (Франция) — 20.45,8 (1 шт. круг)

2. Ванесса Фойгт (Германия) — отставание 11,0 (0)

3. Каролин Кноттен (Норвегия) — 12,8 (0)

4. Дениза Херманн (Германия) — 16,1 (1)

5. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 21,9 (1)

6. Ханна Эберг (Швеция) — 23,0 (1)