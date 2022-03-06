Фийон Майе выиграл «Малый хрустальный глобус» в гонках преследования

Французский биатлонист Кантен Фийон Майе одержал победу в гонке преследования на дистанции 12,5 км на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Фийон Майе выиграл шесть гонок преследования из семи в текущем сезоне. Он завоевал «Малый хрустальный глобус» в зачете гонок преследования в рамках Кубка мира.

В шести гонках француз набрал 325 очков. Его ближайший преследователь швед Себастьян Самуэльссон имеет в активе 239 баллов. В последней, седьмой гонке преследования в норвежском Холменколлене Самуэльссон сможет получить максимум 60 очков.