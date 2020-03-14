Екатерина Юрлова: «Запрет на посещение гонок не красит IBU»

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт раскритиковала IBU за решение провести этап Кубка мира в Контиолахти без зрителей. Из-за эпидемии коронавируса мужской и женский спринты и гонки преследования прошли без болельщиков, а смешанная эстафета и синглмикст были отменены, как и заключительный этап в Осло целиком.

— Не буду отвечать на вопросы, просто хочу поздравить всех с окончанием сезона и поздравить болельщиков, которых не пустили, объявив запрет на посещение во время мужского спринта, — цитирует Sportbox Юрлову. — Это не красит IBU. Тем людям, которые приехали и нас поддерживали на трассе в лесу, спасибо. Чемпионат России перенесли на ноябрь? В плане здоровья это правильно.