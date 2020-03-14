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Екатерина Юрлова: «Запрет на посещение гонок не красит IBU»

19:49

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт раскритиковала IBU за решение провести этап Кубка мира в Контиолахти без зрителей. Из-за эпидемии коронавируса мужской и женский спринты и гонки преследования прошли без болельщиков, а смешанная эстафета и синглмикст были отменены, как и заключительный этап в Осло целиком.

— Не буду отвечать на вопросы, просто хочу поздравить всех с окончанием сезона и поздравить болельщиков, которых не пустили, объявив запрет на посещение во время мужского спринта, — цитирует Sportbox Юрлову. — Это не красит IBU. Тем людям, которые приехали и нас поддерживали на трассе в лесу, спасибо. Чемпионат России перенесли на ноябрь? В плане здоровья это правильно.

Дополнительная информация:

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Biatlon/spbnews_NI1171064_Jekaterina_Jurlova_Perkht_Zapret_na_poseshhenije_gonok_ne_krasit_IBU

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