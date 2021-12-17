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Все биатлонисты сборной России попали в топ-25 лучших спринта Кубка мира в Анси

17:34
Эдуард Латыпов. Фото Reuters
Эдуард Латыпов. Фото Reuters
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Подошла к концу мужская гонка в спринте на 10 км на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

Все биатлонисты сборной России попали в топ-25 лучших. Эдуард Латыпов завоевал серебряную медаль, Карим Халили расположился на 11-й строчке, Александр Логинов занял позицию ниже (12), Александр Поварницын — на 14-й строчке, Даниил Серохвостов — 18-й, Василий Томшин — 25-й. Остальные результаты гонки читайте здесь.

Первое место занял норвежец Йоханнес Бе, на третьей строчке — его соотечественник Филип Андерсен.

18 декабря пройдут мужская и женская гонки преследования в рамках этапа Кубка мира в Анси (Франция).

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Виктория Кравченко все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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