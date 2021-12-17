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Тириль Экхофф снялась с этапа Кубка мира в Анси

14:14
Тириль Экхофф. Фото Instagram
Тириль Экхофф. Фото Instagram
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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф сообщила, что снялась с этапа Кубка мира в Анси (Франция).

«К сожалению, я возвращаюсь домой из Ле-Гран-Борнана. Мой организм функционирует неоптимально, так что мне придется поехать домой и набирать форму там. Я хочу быть максимально готовой к тому, что произойдет этой зимой», — написала у себя в Instagram Экхофф.

Публикация от Tiril Eckhoff (@tirileckhoff)

Вчера, 16 декабря, Экхофф с 1 промахом заняла 11-е место в спринте на этапе в Анси, уступив 45,1 секунды победителю гонки, своей соотечественнице Марте Ольсбу Ройселанн.

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Иван Торопцев все материалы автора

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