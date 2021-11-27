Чепиков: «Даже если бы Латыпов вошел в створ, он был бы четвертым или пятым»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков в разговоре с «СЭ» отреагировал на ошибку российского биатлониста Эдуарда Латыпова в мужской индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

«Даже если бы Латыпов и вошел в створ, он все равно был бы четвертым или пятым. Если говорить о выступлении сборной, то в этом году на старте сезона команда выглядит более ярко. К началу сезона подошли на более высоком уровне, эмоциональное состояние на отличном уровне. Есть определенные надежды, что этот сезон будет более интереснее, чем прошлый», — сказал Чепиков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

Ранее, 27 ноября, 27-летний российский биатлонист перепутал створы на финише этапа Кубка мира. На тот момент Латыпов претендовал на попадание в топ-3, однако был вынужден вернуться, чтобы заехать в правильный створ, и потерял время. В итоге Латыпов занял седьмое место.