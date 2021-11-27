Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в разговоре с «СЭ» отреагировал на ошибку российского биатлониста Эдуарда Латыпова в мужской индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

«Досадная ошибка Латыпова. Но она не лишила его медали. Конечно, приятного мало. Но от такого не застрахован ни один спортсмен. Такое может случиться в каждой команде. Лучше вообще не ошибаться. Такие ошибки недопустимы для мастеров подобного уровня. Но что делать? Надо о ней забыть и дальше идти работать. В целом, гонка получилась. Эдуард качественно отработал три рубежа. Но тут безоговорочная победа норвежцев. Они вне конкуренции на этой гонке», — сказал Драчев «СЭ».

Ранее, 27 ноября, 27-летний российский биатлонист перепутал створы на финише этапа Кубка мира. На тот момент Латыпов шел со вторым результатом, однако был вынужден вернуться, чтобы заехать в правильный створ, и потерял время. В итоге Латыпов занял седьмое место.