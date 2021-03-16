Немецкий биатлонист, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Арнд Пайффер объявил о завершении карьеры спортсмена по окончании сезона-2020/21.

«Сегодня я объявляю о завершении карьеры биатлониста. Как вы, возможно, можете представить, это было непростое решение. Впрочем, для меня давно было очевидно, что лучше всего уйти после этого сезона. Минувшей зимой я смог провести несколько успешных гонок. Приятно уходить из спорта с чувством, что ты еще способен бороться за победы. Я пережил много эмоциональных моментов за 13 лет в сборной Германии. Спорт и опыт сформировали меня. Спасибо от всего сердца тем, кто поддерживал команду и меня все эти годы», — написал у себя в Facebook Пайффер.

? DANKE, ARND ? @skiverband legend Arnd Peiffer has announced his retirement from the sport today — congratulations on an outstanding career and thanks for having been a fantastic competitor and person to have around for such a long time. ????#biathlon | #biathlonfamily pic.twitter.com/HEOrYy7G3C — IBU World Cup (@IBU_WC) March 16, 2021

33-летний Пайффер является пятикратным чемпионом мира, его лучший результат в общем зачете Кубка мира — четвертое место (2010/11, 2011/12, 2016/17, 2017/18). Заключительный этап Кубка мира-2020/21 пройдет в Эстерсунде (Швеция) с 19 по 21 марта.