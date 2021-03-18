Яна Романова объяснила, почему биатлон всегда будет проигрывать лыжным гонкам

Бывшая биатлонистка сборной России Яна Романова рассказала, почему лыжные гонки будут уступать биатлону в популярности.

«У нас большое количество спортсменов высокого уровня, но топовых недостаточно, их единицы. За последние годы были Антон Шипулин, Александр Логинов, который, к сожалению, не демонстрирует то, что от него ожидали. Спортсмены делали все возможное, и нельзя говорить, что в сборной нет сильнейших. Если сравнивать с лыжными гонками, близкими к нашему виду спорта, там ситуация значительно лучше. Это дает надежду, что наши спортсмены небезнадежны. биатлон нельзя назвать массовым, так как он предполагает обращение с малокалиберным оружием. Тем же лыжным гонкам всегда будет проигрывать», — приводит «12-й канал» слова Романовой.

Лучший результат среди россиян в общем зачете Кубке мира по биатлону у мужчин за этап до конца сезона показывает Александр Логинов (15-е место). У женщин лучшей является Светлана Миронова (19-е место). Кубок мира по лыжным гонкам у мужчин в нынешнем сезоне завоевал Александр Большунов.