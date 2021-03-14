БИАТЛОН
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон   //    Кубок мира

Тренер по стрельбе женской сборной России Алексей Волков покинул расположение команды.

22:29
Теги:

Тренер по стрельбе женской сборной России Алексей Волков покинул расположение команды. Он был вынужден покинуть команду по семейным обстоятельствам, пишет в Telegram комментатор Дмитрий Губерниев.

Волков завершил спортивную карьеру после сезона-2019/2020, после чего стал одним из тренеров мужской резервной сборной России по биатлону.

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир