Тренер по стрельбе женской сборной России Алексей Волков покинул расположение команды. Он был вынужден покинуть команду по семейным обстоятельствам, пишет в Telegram комментатор Дмитрий Губерниев.

Волков завершил спортивную карьеру после сезона-2019/2020, после чего стал одним из тренеров мужской резервной сборной России по биатлону.