Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты российских биатлонисток в спринте на этапе Кубка мира в Анси.

«Конечно, девушки очень порадовали. Мы наблюдаем за выступлением команды в целом. Приятно, что 5 девушек попали в тридцатку, стали добавлять по ходу. Осталось добавить скорострельность. Резцова уже начала стрелять быстрее, некоторые потише. Команда выходит из-под нагрузки, они ее переварили. Очень приятно, что к Новому году команда пошла в гору. Сейчас важно правильно провести восстановительный сбор и подготовиться к немецким этапам», — сказал Драчев «СЭ».

Также Драчев считает, что лучшие результаты команда сможет показать в январе.

«Переживания за девушек у нас есть всегда. Это у мужчин более-менее все понятно. У девушек же всегда сложнее. Очень многое зависит от их организма. От этого никуда не деться. С хорошим настроением будем уходить на новогодний перерыв. Пока нет медалей, более высоких достижений, но команда подтягивается в результатах и выравнивается между собой. Это самое главное. Если говорить про Резцову, то она готовилась отдельно. По ней сложно судить, как в целом все работают. А по девочкам, которые работали с командой, видно, что с каждой гонкой прогрессируют и улучшают компоненты биатлонной гонки. Думаю, что команда сможет показать свои лучшие результаты именно в январе», — добавил Драчев «СЭ».

Норвежка Марте Ройселанн выиграла в спринте. Второе место заняла француженка Анаис Бескон, на третьей позиции — Эльвира Эберг из Швеции.

Среди россиянок лучшей стала Кристина Резцова, занявшая пятое место. Ирина Казакевич — 17-я, Светлана Миронова — 21-я, Ульяна Нигматуллина — 23-я, Валерия Васнецова — 24-я, Лариса Куклина — 74-я.