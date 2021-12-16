«Кристина очень хорошо двигалась ногами». Хованцев — о Резцовой в спринте Кубка мира в Анси
Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты российских биатлонисток в спринте на этапе Кубка мира в Анси (Франция).
«Гонка была очень хорошей для наших девушек. Я до этого говорил, что последний шанс для преодоления состояния — этап Кубка в Анси. Сегодня очень хорошая гонка прежде всего для Резцовой. Ожидал таких результатов от Кристины? Это биатлон. Где-то в предыдущих гонках можно быть не совсем близко, а потом показать хороший результат. Такое возможно. Кристина очень хорошо двигалась ногами», — сказал Хованцев «СЭ».
Ранее, 16 декабря, норвежка Марте Ройселанн выиграла в спринте на 4-м этапе Кубка мира в Анси. Второе место заняла француженка Анаис Бескон, на третьей позиции — Эльвира Эберг из Швеции.
Среди россиянок лучшей стала Кристина Резцова, занявшая пятое место.
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