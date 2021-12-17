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Кубок мира по биатлону, мужской спринт: во сколько начало и где смотреть

14:00
Эдуард Латыпов. Фото AFP
Эдуард Латыпов. Фото AFP
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Сегодня, 17 декабря, в Анси (Франция) состоится мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлону. Начало гонки — в 16.15 по московскому времени.

Состав сборной России: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Василий Томшин, Карим Халили, Александр Поварницын и Даниил Серохвостов.

Мужской зачет Кубка мира по биатлону — здесь.

Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Мужской спринт на Кубке мира в Хохфильцене. Онлайн

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Сергей Ревенко все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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