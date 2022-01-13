Тихонов — о квоте на Олимпиаду: «Безграмотность и психологическая загруженность. Мне их жалко»

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал факт того, что мужская сборная России по биатлону не получит максимальную квоту на Олимпийские игры в Пекине. Россияне смогут заявить только пять спортсменов.

Шесть биатлонистов — максимально возможная квота. Для этого россиянам нужно было по результатам Кубка мира попасть в топ-3 зачета квалификации к Играм в Пекине.

«Не могу понять одного, — сказал Тихонов «СЭ». — При мне никогда не было интервью до гонки и сразу после нее, хотя были успехи. Когда все закончится, тогда и приходите. Сейчас в эфире абсолютно безграмотные вопросы и такие же безграмотные ответы. Никогда не было в мое время, чтобы спортсмен отвечал: «Я не знаю, надо проанализировать». Какой анализ? Гонка уже прошла! Сегодня постоянно звучало слово «тренировка». Какая тренировка? Она закончилась перед первым этапом Кубка мира. Спортсмены боятся брать на себя ответственность. Безграмотность и психологическая загруженность. Мне их просто жалко. Я бы не подпустил и близко никакого корреспондента. В спорте высших достижений очень важна психология».

В зачет отбора на Олимпиаду-2022 до ее старта пойдет только мужская эстафета этапа в Рупольдинге. Даже в случае победы и неудачи конкурентов Россия наберет 60 баллов, и этого точно не хватит для того, чтобы войти в топ-3 и выставить шесть спортсменов в Пекине.