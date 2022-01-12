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Сегодня, 15:00

Кубок мира по биатлону, женский спринт: во сколько начало и где смотреть

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Кристина Резцова.
Фото Reuters

Сегодня, 12 января, в Рупольдинге (Германия) состоится женский спринт на этапе Кубка мира по биатлону. Начало гонки — в 16.30 по московскому времени.

Состав сборной России: Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Светлана Миронова и Анастасия Шевченко.

Женский зачет Кубка мира по биатлону — здесь.

Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Биатлон
Сборная России по биатлону
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