Кубок мира по биатлону, женский спринт: во сколько начало и где смотреть

Сегодня, 12 января, в Рупольдинге (Германия) состоится женский спринт на этапе Кубка мира по биатлону. Начало гонки — в 16.30 по московскому времени.

Состав сборной России: Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Светлана Миронова и Анастасия Шевченко.

Женский зачет Кубка мира по биатлону — здесь.

Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.