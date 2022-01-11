Чудов: «Этапы в Германии обычно проходят для нас удачно. Надо сохранить форму к Олимпиаде»

Трехкратный чемпион мира, председатель Федерации биатлона и лыжных гонок Башкирии Максим Чудов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от выступления россиян на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

«Очень приятно, что наши спортсмены показывают приличный результат. Не могу не отметить башкирских спортсменов. Российская команда всегда на январских этапах выступала на уровне. Хочу пожелать стабильности в дальнейших гонках. Нельзя забывать и про подготовку к Олимпиаде. Этапы в Оберхофе и Рупольдинге обычно проходят для нас удачно. Будем болеть и переживать за наших биатлонистов и биатлонисток», — сказал Чудов «СЭ».

Этап в Рупольдинге пройдет с 12 по 16 января. Всего запланировано шесть гонок: два спринта, две гонки преследования и две эстафеты.

Текущими лидерами в общем зачете являются француз Кантен Фийон-Майе (у мужчин) и норвежка Марта Ольсбу Ройселанн (у женщин).