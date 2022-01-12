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Сегодня, 16:20

Зигфрид Мазе высказался о проблемах Йоханнеса Бе в сезоне

Екатерина Савостина
Корреспондент

Тренер мужской сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе поделился мнением о проблемах Йоханнеса Бе в текущем сезоне.

«Из-за плохого спринта и преследования он явно расстроен, но сейчас мы знаем, что все может стать только лучше. Мы достигли дна и теперь должны оттолкнуться, чтобы прийти туда, где хотим быть. У нас еще есть три гонки и несколько недель на высотном сборе перед Олимпийскими играми. На лыжне он силен. Уверен, что стрельба тоже получится», — приводит слова Мазе Dagbaldet.

В спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе Бе занял 28-е место. А в гонке преследования он допустил пять промахов и финишировал на 21-й позиции.

Биатлон
Зигфрид Мазе
Йоханнес Бе
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